انطلاقا من حرصه على تعزيز التواصل مع فئات المجتمع كافة، وفي إطار حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الموجهة لعملاء البنك والهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع من عملاء البنك للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري، قام البنك، بالتعاون مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، بتوزيع مستلزمات المدرسة على الأسر المتعففة ضمن معرض «الحقيبة والكسوة المدرسية لأبنائنا وبناتنا الطلبة» الذي نظمته جمعية السلام للأعمال الإنسانية بحضور مدير عام الجمعية ضاري البعيجان وفريق المتطوعين في هذه الفعالية، حيث لاقت الفعالية نجاحا كبيرا وقدمت العديد من الاحتياجات والمستلزمات المدرسية للأسر المتعففة والطلبة الدارسين.



وعن ترتيبات توزيع مستلزمات «العودة الى المدارس» بالتعاون مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، قالت أماني الورع ـ نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي: لقد جاءت فكرة توزيع مستلزمات الدراسة على الأسر المتعففة متزامنة مع موسم «العودة إلى المدارس» حيث تأتي هذه البادرة إيمانا من البنك بضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة والمساهمة في توفير الكسوة المدرسية لأبناء وبنات هذه الأسر والتخفيف من أعبائهم المعيشية وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.



وتابعت أن البنك يحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية ضمن برنامج اجتماعي يدعم المبادرات الخيرية والإنسانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا.



وعن آلية التبرع والمشاركة في حملة ضاعف أجرك مع التجاري، أوضحت الورع أنه يمكن لعملاء التجاري الدخول إلى حساباتهم من خلال تطبيق التجاري وخدمة «الأونلاين» والتبرع بحد أدنى 5 دنانير، حيث سيقوم البنك بالتبرع بمبلغ مماثل للمبلغ الذي يقوم المتبرع من عملاء البنك بإيداعه في حساب الجمعيات والجهات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تحتفظ بحسابات لدى البنك التجاري والتي يمكن الوصول لها من خلال صفحة التبرعات على موقع البنك مشيدة بالتجاوب الجيد التي تحظى به هذه الحملة من قبل متابعي صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي ومتوجهة بالشكر للمتبرعين من عملاء البنك التجاري وكذلك الجهات المشاركة في الحملة.