أطلق بنك برقان مؤخرا أحدث خدماته الرقمية وهي نموذج «اعرف عميلك» الإلكتروني (eKYC)، التي تتيح للعملاء تحديث معلوماتهم الشخصية بسرعة وسهولة أينما كانوا دون الحاجة الى الحضور للأفرع شخصيا.

تأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك عبر منصاته الرقمية، وفق استراتيجيته الرامية لتبني التحول الرقمي في كل عملياته وخدماته بهدف تحسين تجربة العميل وتحقيق المزيد من السلاسة فيما يتعلق بسير الدورة المستندية لمعاملاته البنكية.



سيتمكن العملاء من خلال خدمة (eKYC) من تحديث معلوماتهم الشخصية ببساطة عن طريق استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (online.burgan.com). وتعد هذه الخدمة بديلا آمنا وسريعا لإتمام التحديث عوضا عن القيام بزيارة فرع البنك.

كما يتيح النموذج تحديث العديد من المعلومات المتعلقة بهم ومن ضمنها: الحالة الاجتماعية، تفاصيل الزوج/ الزوجة والأبناء، بيانات الاتصال والعنوان البريدي، تفاصيل الحسابات، معلومات العمل، تفاصيل الوضع الضريبي، وغيرها.



وتسهم هذه الخدمة المرنة التي يمكن إنجازها من أي مكان وعلى مدار الساعة في زيادة مستوى الحماية والأمان للحسابات المصرفية والتصدي لمحاولات الاحتيال، ما يتماشى مع استراتيجية البنك الرامية لتعزيز الأمن السيبراني بشكل مستمر لديه، ويحقق توجيهات بنك الكويت المركزي بهذا الصدد أيضا.

ويمكن للعملاء الحاليين إجراء التحديث بخطوات بسيطة وسهلة باختيار خدمة التحديث من الموقع الإلكتروني، واتباع الخطوات التي تتلخص بمراجعة البيانات الحالية وإجراء التعديلات اللازمة.



كما سيؤدي النموذج دورا كبيرا في تكوين قاعدة بيانات عملاء محدثة، بحيث يسهل على البنك تسريع آلية قبول معاملاتهم المصرفية، كفتح الحساب، والموافقة على طلبات القروض والبطاقات المصرفية وغير ذلك، ما يوفر تجربة مصرفية أفضل لهم ويسمح بطرح المزيد من الخدمات والمنتجات التي تتجاوب مع تطلعاتهم.



وحول خدمة (eKYC)، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية للمجموعة في بنك برقان دينيز جنكيز: يندرج نموذج اعرف عميلك الإلكتروني ضمن استراتيجية بنك برقان لتبني التحول الرقمي في مختلف عملياته وخدماته، ويهدف إلى تحقيق مبدأ السرعة والسهولة في كل معاملات البنك علاوة على تبسيط النموذج لعملية مصادقة البيانات لتصبح أسهل ما يمكن.

كما أنه يسهم في تخفيض مستوى التعاملات الورقية ضمن الدورة المستندية، ما يحقق استراتيجية البنك الرامية للاستدامة.



وأشار الى أن «برقان» يضع على رأس أولوياته راحة عملائه وتلبية احتياجاتهم، وأن هذه الخدمة الجديدة تتيح لمختلف شرائح العملاء الاستفادة من آليات التحول الرقمي التي يقدمها البنك بإجراء التحديث لبياناتهم ومعلوماتهم الشخصية إلكترونيا بسلاسة تامة وفي دقائق معدودة، ما يعطي معنى جديدا من صور تحقيق هذا الهدف.



كما أكد جنكيز التزام بنك برقان وسيره بخطى ثابتة نحو تبني التحول الرقمي في مختلف عملياته وخدماته، بما يتماشى مع تسارع أنماط حياة العملاء على تنوعها، ويلبي حاجتهم للحصول على خدمات مصرفية رائدة.