وصل لينكون نافيجيتور الجديد إلى السوق الكويتي، حيث يمزج ما بين التصميم الخارجي المحدث ونظام المعلومات والترفيه المطور، والمزايا الداخلية الأنيقة والجديدة.



يمتاز نافيجيتور بالداخلية الواسعة والمريحة والمظهر الخارجي الذي يعبر عن الثقة، إضافة إلى التقنيات المتطورة التي لا تضاهى لكل من السائق والركاب، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الفاخرة وكبيرة الحجم، ذات الدفع الرباعي، شهرة في الشرق الأوسط.



وتم تحديث الإطلالة الخارجية لنافيجيتور، حيث تم تزويد الشبكة الأمامية المميزة والجديدة بمصابيح أمامية قابلة للتكيف مع مسارات الطريق كميزة قياسية، ويتميز الجزء الخلفي بمصابيح خلفية جديدة ثلاثية الأبعاد، تتلاشى من المركز إلى الخارج عند الترحيب بالركاب، ومن الخارج إلى المركز عند إيقاف تشغيل السيارة، ما يوفر إحساسا بالعمق والإطلالة الديناميكية لأضواء LED.



يأتي نافيجيتور الجديد مزود بمجموعة غنية من التقنيات، التي تمنح الأولوية للتجربة السلسة والمتصلة والمخصصة للسائق والركاب.

وتشمل هذه التقنيات نظام المعلومات والترفيه SYNC4 من لينكون والذي يمكنه التعرف على الأصوات الفردية للتحكم من دون استخدام اليدين في نظام تشغيل الملاحة عبر شاشة مركزية جديدة ذات مقاس أكبر يبلغ 13.2 بوصة.

وسيمتلك السائق حرية تعديل شاشة العرض الرأسية، مقاس 12 بوصة، المعاد تصميمها لتزويدهم بالمعلومات التي يريدونها دون الحاجة إلى إبعاد نظرهم عن الطريق.



يستطيع السائق والراكب الأمامي الاستمتاع براحة لا مثيل لها بفضل المقاعد المثالية التي يمكن ضبطها في 30 وضعية، والتي توفر نظام التدليك المستمر والمطور، كما سيتمتع ركاب المقعد الخلفي برفاهية تشبه الملاذ الآمن في نافيجيتور.

وتوفر الوحدة الرقمية الجديدة مقاس 5.8 بوصات لركاب مقاعد الصف الثاني إمكانية التحكم في وضع المقاعد وتعديل درجة الحرارة وإعدادات الصوت.

إضافة إلى ذلك، يمكن للركاب المحافظة على برودة الجو من خلال تهوية المقاعد القياسية، بينما توفر مقاعد التدليك Active Motion الراحة المطلقة وهي الأولى من نوعها في هذه الفئة.



تعرف لينكون بتقديم تجربة فاخرة لكل ركابها، ويواصل نافيجيتور الجديد كليا هذا التقليد من خلال نمطين داخليين جديدين وهما: Central Park وInvitation، ويضم تصميم Central Park خشب الجوز الداكن الذي يخلق تباينا جذابا ويمتد على طول لوحة العدادات ويصور المسارات الدقيقة للحديقة الحضرية الأكثر زيارة في الولايات المتحدة.

في حين يمتلك تصميم Invitation أول نقش مزدوج بالليزر وخشب الكايا، الذي يمتد إلى لوحة العدادات ولوحة التحكم الوسطية.

وينضم التصميمان الجديدان إلى Chalet وYacht Club، ليشكلوا مجموعة من أربع خيارات متوافرة لتناسب مجموعة واسعة من التفضيلات الجمالية.



ولتعزيز مستوى الفخامة بشكل أكبر، تعاونت لينكون مع أوركسترا ديترويت السيمفونية (دي إس أو) لتوفر أجواء سمعية هادئة في لينكون نافيجيتور الجديد.

وسجلت الأوركسترا التي تعزف في ديترويت منذ أكثر من 130 عاما، ستة أجراس سيمفونية فريدة من نوعها، وتعمل هذه الأجراس بدلا من التنبيهات الإلكترونية القياسية لتنبيه السائق بكل شيء بدءا من أحزمة الأمان غير المثبتة إلى فتحة الوقود المفتوحة.



وفي حين أن التصميم المذهل والصوت الغني والراحة التي لا تضاهى هي أساس التميز في لينكون نافيجيتور الجديد، تأتي تجربة القيادة بالتميز ذاته بفضل مجموعة نقل الحركة عالية الاستجابة، ما يجعل سيارة الدفع الرباعي الرائدة من لينكون ذات خصائص فريدة ووفيرة. ويتوضع تحت غطاء المحرك، محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لترات، يوفر قوة مذهلة تبلغ 440 حصانا و691 نيوتن متر من عزم الدوران.



يتوافر لينكون نافيجيتور الجديد والرائد في فئته لاختبار القيادة في معارض لينكون الغانم في الكويت الآن، حيث يمكنكم أن تختبروا بأنفسكم اللمسات الإقليمية الفريدة من نوعها لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة والتصميم المتطور والتقنيات المذهلة وسهلة الاستخدام.