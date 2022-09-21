أعلنت المصورة الكويتية دلال الهاشل أنه بعد النجاح الكبير الذي حققه أول كافيه افتراضي في الكويت والشرق الأوسط، والذي تم تصميمه في منزلها الخاص، قامت بتنفيذ عدد من الجولات في مصانع صناعة القهوة في تركيا، وذلك للتعرف على أفضل الأنواع والخامات التي تلبي كافة الأذواق في السوق المحلي.



وقالت دلال الهاشل إن المقهى الافتراضي التي قامت بتصميمه يحرص على تقديم كل ما هو جديد وممتع في عالم صناعة القهوة والرسومات والفن الحديث والقديم من صور ريفية وكتب تاريخية وأنواع مختلفة من القهوة وطرق صناعتها ونجحت في خلق مكان يمنح المرأة خصوصيتها. وأشارت إلى أنها تقدم في المقهى دورات متخصصة في الرسم على القهوة والعصف الذهني والقراءة والتحدث بلغات مختلفة في أيام متخصصة مثل اللغة التركية وغيرها من الأنشطة التي تمنح رواد الكافيه طرقا لتطوير امكاناتهم الشخصية.



وذكرت الهاشل أن الشباب الكويتي مبدع ويحمل أفكارا رائدة في الأعمال وهو ما يظهر في حجم الأعمال والمشاريع الشبابية المتخصصة التي تنفذها الكويت لتصبح رائدة على مستوى العالم. وقالت إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت تواجه العديد من التحديات تتمثل في وجود تشريعات تعوق عمل الشباب وينبغي تطوير تلك القوانين لتواكب العصر وتواجه الصعاب. ودعت الهاشل إلى ضرورة تسهيل أعمال الكويتيين من المنزل ومواكبة التطور والتجارة الإلكترونية.