مصطفى صالح



أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن القرار الذي سيتخذه بنك الكويت المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأميركي المتوقع برفع معدلات الفائدة سيكون في إطار النهج المتحفظ لـ «المركزي» بالرفع المتدرج لمعدلات الفائدة.



وفيما لم تحدد المصادر المعدل المتوقع لرفع الفائدة من قبل «المركزي» اليوم، إلا أنها أكدت أن كل القرارات في هذا الشأن تأتي بما يتماشى مع خصوصية مؤشرات الاقتصاد الكويتي، ناهيك عن تحقيق الهدف الأهم وهو الحفاظ على جاذبية وقوة الدينار الكويتي في ظل متغيرات عالمية، بهدف مساعدة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو.