أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الثلاثاء ان ادارة الحضانة العائلية التابعة لها ترعى 1068 يتيما رعاية شاملة وتعمل على تنشئتهم على أسس علمية ونفسية مدروسة وسليمة بهدف تأهيلهم بشكل صحيح ودمجهم بالمجتمع.



وأضاف مدير إدارة الحضانة العائلية التابعة للوزارة د.خالد العجمي، في تصريح صحافي على هامش حفل ختام أنشطة الادارة الصيفية والذي أقيم برعاية وكيل الوزارة بالانابة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي، أن عدد الأنشطة هذا العام تجاوز الـ 50 نشاطا متنوعا شمل أنشطة عديدة ترفيهية وتعليمية ورياضية وتربوية.



وأشار العجمي إلى أن الوزارة تسعى من خلال أنشطتها المتنوعة ومنها برنامجها الصيفي الذي أنجز بالتعاون مع جهات تطوعية ومؤسسات وشركات وطنية مختلفة إلى مساعدة أبنائها الأيتام على التعلم والتفاعل مع المجتمع بشكل طبيعي والنشأة السليمة وتمكينهم ومن ثم تكوين أسر مستقرة ومستقلة مبنية على الركائز والدعائم الأساسية للدين الإسلامي الحنيف.



وكان العجمي أوضح في كلمة له في الحفل أن البرنامج الصيفي سجل هذا العام قفزة نوعية في العمل الاجتماعي حيث تم تطبيق برامج نوعية بمعايير مهنية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال بمختلف النواحي الرياضية والثقافية والتعليمية والترفيهية والدينية بمشاركة مختصين نفسيين واجتماعيين.



وأفاد بأن «الشؤون» حريصة على تطوير مهارات أبنائها وتسخير كل الطاقات والامكانات لتوفير أفضل الخدمات لهذه الفئة من المجتمع بما يشكل دعامة أساسية في مسيرة العمل الخيري المنير للكويت بصفة عامة ووزارة الشؤون وإدارة الحضانة العائلية بصفة خاصة كونها الجهة الرئيسية في التعامل مع فئة الايتام.



وثمن العجمي جهود المكرمين خلال الحفل من الموظفين المتميزين والجهات التطوعية والشركات الداعمة والراعية لبرنامج الأنشطة الصيفية داعيا إلى مواصلة الجهود وتضافرها لما فيه خير وصلاح أبناء الحضانة العائلية.