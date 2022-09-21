شارك وزير الخارجيةالشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح مساء أمس الثلاثاء في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية المملكة المتحدة الصديقة الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وجدد وزير الخارجية لنظيره البريطاني أحر تعازي وصادق مواساة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية كما جدد تهاني القيادة الكويتية للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة.

وتناول الاجتماع العلاقات التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة كما بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنمية التعاون الوثيق في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية توطيدا لركائز الأمن والاستقرار وتحقيقا للتقدم والازدهار المنشود.