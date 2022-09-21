استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.308 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.50 في المئة إلى مستوى 0.307 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.40 في المئة إلى مستوى 0.351 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.118 في المئة إلى مستوى 0.320 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.0021.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.