من أجل حصد المشاهدات وجمع الإعجابات، اكتسح تطبيق "تيك توك" تحدٍ خطير يصيب من يخوضه بآلام حادة في المعدة، حيث حذر خبراء ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من تداعياته بعدما استقبلت المستشفيات في بعض الولايات الأميركية عدداً من الحالات.

والتحدي الذي تكرر عبر الإنترنت ابتكرته شركة Paqui، وهي شركة رقائق التورتيلا ذات النكهات، والتي أطلقت شريحة حارة جديدة مثل حبة (التشيبس) لهذا التحدي، حيث يتناول الشخص الرقاقة وينتظر ليرى ما سيحدث له.

فلفل حار

فيما تميز تحدي هذا العام 2022 One Chip Challenge برقاقة اCarolina Reaper، والتي تحتوي على فلفل لاذع وحار والذي يحول لسان المتحدي إلى اللون الأزرق بعد تناولها بثوان، وفق تقرير "نيويورك بوست".

وشجعت مقاطع مصورة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على تناول الرقاقة بأكملها، والانتظار لأطول فترة ممكنة قبل شرب أو تناول أي شيء، ثم نشر ردود أفعالهم عبر الإنترنت.

آلام مبرحة في المعدة

لكن الخبراء الطبيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين حاولوا التحدي حذروا من النتائج الخطرة التي أدت إلى ذهاب البعض ومنهم الأطفال إلى المستشفى حيث عانوا من ألم مبرح.

ونشرت إحدى المستخدمات على تيك توك مقطع فيديو أظهر ابنة أختها في المستشفى بعد محاولة التحدي.

فيما حصد الفيديو 10.7 مليون مشاهدة وأدى إلى متابعة عدة مقاطع فيديو تشرح الموقف المخيف.

إلى المستشفى

وقالت إنها راهنت بمبلغ 50 دولارا لأكل الشريحة، إلا أنه ومع مرور الوقت ازداد شعورها بحرقة في المعدة ونقلت في النهاية إلى المستشفى حيث تم إعطاؤها أدوية مختلفة استغرقت ساعات لتخفيف آلامها الشديدة.

وبحسب ما ورد شهدت ولايات أميركية مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما دخول المستشفى بسبب الرقاقة.