دارين العلي

وجهت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كتابا لوزارة المالية لإحاطتها أنه قد تمت الموافقة من قبل ديوان الخدمة المدنية على كشوف الوزارة الخاصة بمكافأة الصفوف الأمامية بعد الانتهاء من التدقيق والمراجعة عليها.

وقد أفاد الديوان بعدم وجود ملاحظات على هذه الكشوف وفقاً للضوابط والآلية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (686)، وأن المبلغ الإجمالي المطلوب للصرف يبلغ (7705591,262) د.ك «سبعة ملايين وسبعمائة وخمسة آلاف وخمسـائة وواحد وتسعون دينارا ومائتين واثنين وستين فلس» مع مراعاة استبعاد التكلفة المحددة للقياديين من هذا المبلغ وفقاً لقرار مجلس الوزراء والمتضمن استبعاد

القياديين من كشوف مستحقي المكافآت المالية للموظفين (العاملين في القطاع الحكومي) المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار ڤيروس كورونا المستجد باستثناء القياديين العاملين في وزارتي الصحة والداخلية.

وكذلك تتحمل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مسئولية صحة أعداد الموظفين، وعدد الأيام المحتسبة لكل موظف، كما على وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجـددة مراعاة القيـود الـواردة على القانون رقم (4) لسنة 2021 عنـد القيام بصرف المكافأة.