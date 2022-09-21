أسامة أبو السعود

قام وكيل وزارة الأوقاف الإسلامية المهندس فريد عمادي، بجولة تفقدية لبعض مراكز قطاع الدراسات حيث شملت الزيارة مركز دار القرآن الكريم بالفحيحيل والاترجة للنساء بالفحيحيل خلال الفترة الصباحية ، وأطلع الوكيل على سير العملية التعليمية وتفقّد خلال الزيارة الفصول الدراسية واستمع من الطالبات والدارسات إلى آرائهن واقتراحاتهن وبعض المشكلات التي تواجههن أثناء الدراسة .

واجتمع مع المسؤولين بالقطاع وإدارة الخدمات العامة للنظر في بعض الاقتراحات والتوسعات المقترحة في المباني والحديث حول بعض المعوقات التي تعرقل سير العملية التعليمية في المراكز وأوعز للمختصين بالإسراع ودعم كل ما من شأنه الارتقاء بمراكز و دور القرآن والاترجة وعموم مراكز قطاع الدراسات .

ورافقه خلال الزيارة الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن والدرسات الاسلامية د. فهد الجنفاوي ود. سليمان السويلم مدير ادارة الخدمات العامة ومشعل العوالي مدير ادارة محافظة الاحمدي ومبارك الكبير و عيد الشمري مراقب مكتب الوكيل.

‏وشكر وكيل الوزارة العاملين في هذه المراكز من الهيئة الإشرافية والتعليمية والإدارية على الجهود التي يقدمونها لخدمة طالبات العلم و الراغبين في حفظ القرآن الكريم وأوصى بالجد والاجتهاد وبذل مزيد من العمل لخدمة القرآن وأهله .