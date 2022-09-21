أعلنت الهيئة العامة للشباب بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تنظيم مشروع «متمكن»، وهو برنامج تخريج قيادات مجتمعية شبابية تطوعية لبناء الإنسان والمجتمع في مركز شباب الدعية التابع للهيئة من 2 إلى 6 أكتوبر.

وقالت الهيئة العامة للشباب في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن البرنامج يهدف لتخريج قيادات مجتمعية شبابية من الإناث في مجال العمل التطوعي من 16 الى 34 سنة.

وأضافت أن البرنامج يأتي تفعيلا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي ‏والتي تنص على تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة وتحقيقا لرؤية كويت جديدة 2035 والتي تهدف لبناء رأسمال بشري يسهم في تنمية ونهضة الكويت.

وذكرت أن البرنامج يشمل محاضرات وورش تربوية وسلوكية وقيادية يقدمها نخبة من المحاضرين تستهدف إعداد القيادات النسائية في مجال العمل التطوعي والمجتمعي.

وعبرت الهيئة عن اعتزازها بالشراكة المميزة مع فريق العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالأنشطة والبرامج التي تصب في صالح العمل التطوعي والمجتمعي بالكويت.