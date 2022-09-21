أسامة أبو السعود

وقعت نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة " كيبيك " برئاسة سعد العجمي، بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص برئاسة سعود العنزي وبحضور اعضاء النقابتين .

واكد رئيس نقابة العاملين بشركة كيبيك سعد العجمي ان الاتفاقية تأتي استشعارا لأهمية دور العمل النقابي لحفظ حقوق العنصر الوطني ، وسعيا لتطوير مسار عمله وخلق بيئة عمل مناسبة لابداعه واستقراره.

واوضح العجمي ان الاتفاق يأتي ايمانا من نقابة العاملين في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بالدور الذي تقوم به نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص مشددا على ان هذا التعاون سيعود بالنفع الكبير على العنصر الوطني في تنظيم العمل و تحقيق المطالب المشروعة وتنظيمه وفق سياقات ترتقي بالعمل النقابي وتخدم المصلحة العليا للوطن والعاملين في القطاع النفطي .

ويهدف البروتوكول الى تبادل الزيارات والخبرات والاقتراحات ، والتنسيق في المطالب العمالية المشتركة المشروعة التي تهم العاملين تحت مظلة المنظمتين ،والالتزام باللائحة الداخلية للنقابتين.