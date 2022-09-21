حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا يوم الأربعاء المقبل، موعدا لاستجواب سالي الحافظ التي اقتحمت فرع بنك لبنان والمهجر الأسبوع الماضي، وانتزعت 12 ألف دولار من أصل وديعتها لتتمكن من معالجة شقيقتها المصابة بمرض السرطان، وأمر بتبليغها موعد الجلسة للمثول أمامه.

ووافق قاضي التحقيق على إخلاء سبيل الموقوفين محمد رستم وعبدالرحمن زكريا، اللذين أوقفا أمام بنك لبنان والمهجر خلال الاعتصام المودعين دعما لسالي، وذلك لقاء خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل منهما، ومنعهما من السفر لمدة ستة أشهر، وأقدم عشرات الناشطين وأقارب وأصدقاء الموقوفين رستم وزكريا الذين كانوا يعتصمون أمام قصر العدل للمطالبة بالإفراج عنهما، بجمع قيمة الكفالة من جيوبهم وتسديد قيمتها فورا.

كذلك وافق القاضي أبو سمرا على إخلاء سبيل الموقوف عبد سوبرة الذي اقتحم مصرف لبنان والمهجر في الطريق الجديدة يوم الجمعة الماضي، لقاء كفالة خمسة ملايين ليرة، كما أخلى سبيل الموقوف جواد سليم الذي اقتحم بنك لبنان والخليج في الرملة البيضاء، لقاء كفالة 15 مليون ليرة ومنعهما من السفر لمدة ستة أشهر أيضا.

وعلى أثر إحالة الموقوف المفرج عنه عبدالرحمن زكريا على القضاء العسكري، بسبب وجود إشارة قضائية بتوقيفه بحادثة إطلاق نار، انتفض الناشطون مجددا وحاولوا الاقتراب من البوابة الحديدية لمدخل قصر العدل، وجرى احتكاك بينهم وبين القوى الأمنية المولجة حماية قصر العدل، كما حصل تلاسن بينهم وبين وكيل مصرف لبنان المحامي صخر الهاشم، أثناء دخول الأخير إلى قصر العدل لحضور جلسة استجواب الموقوفين، وأعلن الهاشم بعد الجلسة، أنه وافق على قرار تخلية سبيل الموقوفين دون الاعتراض عليه أو استئنافه، وأمل في أن تسلم سالي الحافظ نفسها خلال الجلسة المقبلة المقررة في 28 الشهر الجاري، وعندها يمكن البحث بموضوع إسقاط الدعوى القضائية عنهم.

إلى ذلك، مددت «جمعية المصارف» إضرابها الذي بدأ يوم الاثنين إلى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بانتظار خطة أمنية تحمي المصارف والموظفين من الهجمات التي تتعرض لها من قبل مودعين، والحصول على ودائعهم بالقوة.