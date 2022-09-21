قرر الكثير من الشباب الروسي في سن التجنيد الفرار فور إعلان التعبئة الجزئية في مؤشر على المأزق الذي يواجهه غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، في خطوة اعتبرها الغرب دليلا جليا على فشله ويأسه.

ونفدت تذاكر الرحلات الجوية التي ستغادر روسيا سريعا طوال الأسبوع، فور إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أمرا باستدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط.

وأثار إعلان بوتين، الذي أدلى به في خطاب تلفزيوني، مخاوف من عدم السماح لبعض الرجال في سن التجنيد بمغادرة روسيا، رغم إعلان وزير الدفاع سيرغي شويغو أن الاستدعاء سيقتصر على من لديهم خبرة كجنود محترفين، ولن يتم استدعاء الطلاب أو من خدموا كمجندين فقط.

ومع ذلك، أظهرت بيانات غوغل تريندس ارتفاعا حادا في عمليات البحث على «أفياسيل»، وهو الموقع الأكثر شعبية في روسيا لشراء تذاكر الرحلات الجوية، بحسب رويترز.

ونفدت تذاكر الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى إسطنبول في تركيا ويريفان في أرمينيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان، وهي وجهات تسمح للروس بالدخول من دون تأشيرة، وفقا لبيانات شركة أفياسيل.

ولم تعد هناك أماكن متوافرة في بعض الرحلات غير المباشرة أيضا، مثل الرحلات من موسكو إلى تفليس، مع وصول تكلفة أرخص الرحلات الجوية المنطلقة من موسكو إلى إسطنبول مثلا أكثر من 80 ألف روبل ما يعادل 1321 دولارا، ثم ارتفعت إلى 173 ألف روبل على موقع الخطوط الجوية التركية. وبلغت تذاكر أخرى أكثر من 300 ألف روبل أي ما يقارب خمسة آلاف دولار، وهو خمسة أضعاف متوسط الأجور الشهرية تقريبا.

في الأثناء، أعلنت خطوط الطيران التركية على موقعها الإلكتروني أن الرحلات المتجهة إلى اسطنبول التي أصبحت محطة رئيسية للمسافرين من روسيا وإليها، أصبحت محجوزة بالكامل حتى السبت.

والرحلة المقبلة المتاحة لشركة «إير صربيا» إلى بلغراد مقررة في 26 سبتمبر.

وأظهرت بيانات غوغل أن البحث في روسيا عن «تذاكر» و«طائرة» ازداد بأكثر من الضعفين بعدما بدأ بث كلمة بوتين.

كما أظهرت بيانات «غوغل ترند» أن مصطلح «مغادرة روسيا» كان أكثر رواجا بمئة مرة في الصباح مقارنة بالأوقات العادية.

وكان بوتين أمر، بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وأعلن دعمه للاستفتاءات على الانضمام الى روسيا والتي أعلنت عنها السلطات التي عينتها موسكو في الأراضي الأوكرانية المحتلة، وأنذر الغرب بأنه لم يكن يخادع عندما قال إنه مستعد للجوء لأسلحة نووية للدفاع عن روسيا.

ووقع بوتين مرسوم التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط الروس، بدعوى أن الجنود الروس يواجهون بالفعل القوة الكاملة «للآلة العسكرية» الغربية في أوكرانيا.

من جهته، أوضح وزير دفاعه في تصريحات منفصلة إن من المتوقع استدعاء 300 ألف فرد من قوة الاحتياط الكبيرة بالبلاد والتي يبلغ قوامها نحو 25 مليون شخص، أي 1.1% فقط.

وسرى قرار التعبئة الجزئية على الفور، وهو الأول منذ أن كان الاتحاد السوڤيتي السابق يقاتل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

ومثل تلك الخطوة تشكل مخاطرة لبوتين الذي حاول حتى الآن الحفاظ على مظاهر السلام في العاصمة والمدن الروسية الكبرى الأخرى في بلاده، حيث تركزت الاستدعاءات السابقة على الجنود من العرقيات والأقليات في الأقاليم والمناطق البعيدة.

وفي أكبر تصعيد للحرب مع اقتراب دخولها الشهر الثامن، زاد بوتين صراحة من احتمالات الصراع النووي وأقر الخطة قد تفضي لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا تصل لما يوازي حجم المجر.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي «إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا، هذا ليس خداعا». وذلك بعد أن أعلن دعمه الصريح للاستفتاءات التي أعلنتها السلطات المعينة من قبل موسكو في إقليم دونباس المكون من لوغانسك ودونيتسك في الشرق إضافة الى مناطق خيرسون وزابوريجيا التي تضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.