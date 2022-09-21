استقبل مؤخرا د.بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة بمقر المنظمة في جدة د.وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية بحضور أعضاء الأمانة العامة للمنظمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المنظمة والاتحاد من خلال تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تطوير وابتكار منتجات وخدمات رقمية تعزز نمو القطاعين في الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر الاستفادة من القدرات المتوفرة لدى اتحاد المصارف العربية تحت وحدة UAB Digital، والمنصات الرقمية التي تطورها هذه الوحدة لبناء القدرات الرقمية التي تنطبق على تكامل الخدمات المالية مع الخدمات السياحية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا السياحة TourisTech وتطوير محافظ رقمية للاستخدام السياحي، بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات المنظمتين في مجال تنظيم وتنفيذ المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية التي تعنى بتنمية وتطوير قدرات العاملين في القطاع السياحي بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال للاستثمار السياحي في عالمنا العربي.