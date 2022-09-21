أظهر استطلاع جديد للرأي، أن الكنديين ما زالوا يعتقدون أن جستن ترودو لا يزال أفضل رجل لمنصب رئيس الوزراء، فيما مايزال متقدما بنسبة ضئيلة على زعيم حزب المحافظين اليميني الجديد بيير بويليفير.

وأصدرت مؤسسة "ليجر" نتائج استطلاع عبر الإنترنت أجري خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري مع 1522 مستجيبا.

تأتي النتائج بعد 10 أيام من فوز بويليفير الساحق في سباق قيادة حزب المحافظين، والذي يأمل العديد من المحافظين أن يشير إلى بداية حزب محافظين موحد.

وأظهر الاستطلاع أن التأييد لليبراليين انخفض بشكل دراماتيكي بخمس نقاط منذ أوائل أغسطس، بينما حصل المحافظون على ست نقاط. كما ارتفع تأييد الحزب الديموقراطي الجديد بمقدار نقطتين وانخفض حزب الشعب الكندي بمقدار نقطتين.

ويشير الاستطلاع إلى أن شعبية الليبراليين تراجعت منذ عام مضى، عندما أعيد انتخاب ترودو للمرة الثانية لتشكيل حكومة أقلية.