تعتزم شركة "بوينج" الأمريكية العملاقة للطيران إلغاء حوالي 150 وظيفة، في مجال الشؤون المالية بالولايات المتحدة في عام 2022 ، طبقا للعديد من التقارير الإعلامية.

وأضافت التقارير أنه من المتوقع الاستغناء عن المزيد من الوظائف من هذا النوع في المستقبل.

وتابعت التقارير "يخطط فريق القطاع المالي لخفض مستويات التوظيف، حيث أنه يبسط من العمليات ويحسن الكفاءة ويتشارك في عمل محدد مع شريك خارجي".

وأضافت التقارير أن شركة "بوينج" ستبدأ في إسناد وظائف الشؤون المالية والمحاسبة لشركة تاتا الهندية للخدمات الاستشارية .