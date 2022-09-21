ذكرت وكالة "برناما" الماليزية للأنباء، نقلا عن وزير الموارد البشرية ام سارافانان، أن بانكوك تعتزم استقدام 10 آلاف عامل من سريلانكا، لمساعدة الجزيرة على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن "برناما" أن سريلانكا قدمت طلبا لإيفاد أيدي عاملة. وتحث الحكومة الماليزية أصحاب الأنشطة الصناعية على توظيف العمالة الوافدة في القطاعات المسموح توظيفهم بها.

وقال وزير الموارد البشرية إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع عقده في 14 أيلول/سبتمبر على توظيف العمالة الوافدة لمساعدة سريلانكا.