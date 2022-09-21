أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاعا غير متوقع لعدد مشروعات الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس الماضي، رغم أن التقرير أظهر تراجعا أعلى من التوقعات لعدد تراخيص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي.

وذكرت وزارة التجارة أن عدد المشروعات الجديدة ارتفع بنسبة 2ر12% إلى ما يعادل 575ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 9ر10% إلى ما يعادل 404ر1 مليون وحدة سنويا خلال تموز/يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد المشروعات الجديدة بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي، إلى ما يعادل 445ر1 مليون وحدة سنويا، مقابل 446ر1 مليون وحدة سنويا خلال تموز/يوليو الماضي.

جاء ارتفاع عدد مشروعات الاسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي بعد تراجعه إلى أقل مستوياته منذ آب/أغسطس 2020 عندما سجل 376ر1 مليون وحدة سنويا.

وجاء الارتفاع غير المتوقع في الوقت الذي ارتفع فيه عدد مشروعات بناء المساكن ذات الوحدات المتعددة بنسبة 28% إلى ما يعادل 640 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد مشروعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 4ر3% إلى ما يعادل 935 ألف وحدة سنويا.