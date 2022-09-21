ضبطت الشرطة الإسبانية بضائع مقلدة بقيمة نصف مليار دولار في عملية كبيرة في جزر الكناري، حسبما قال مسؤولون

وقال ممثل الحكومة في جزر الكناري انسيلمو بيستانا إن البضائع المضبوطة تشمل 5 أطنان من السلع الفاخرة المقلدة مصنوعة في الصين وتم العثور عليها في جزيرتي تينيريفي وفويرتيفينتورا.

وأوضح المسؤول أن هذه هي أكبر كمية من البضائع المقلدة يتم ضبطها في أوروبا.

كما اعتقلت الشرطة 17 شخصا، من بينهم ثلاثة زعماء للعصابة.

وأضاف بيستانا أنه تم ضبط البضائع في 14 متجرا وأربعة مخازن وثلاثة مساكن خاصة. كما صادرت الشرطة 70 ألف يورو (69900 دولار) نقدا وثلاث مركبات.