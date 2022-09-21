أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، أن معدلات السمنة المتزايدة ستكلف الاقتصاد العالمي 3ر3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060، مما يبطئ تنمية البلدان منخفضة الدخل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم /الأربعاء/، أن هذة الدارسة التي نشرت بالمجلة الطبية، BMJ Global Health، لأول مرة ، لاقت تقديرًا عالميًا للتأثير الاقتصادي للسمنة بما في ذلك الاختلافات.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة راشيل نوجنت ، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ، "نتوقع أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لثلاثة من كل أربعة بالغين في عام 2060"