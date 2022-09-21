تمكنت دراسة طبية حديثة من تحديد أهمية بروتين "الأدروبين" (Adropin) في منع تصلب الشرايين لدى مرضى السمنة والسكر النوع الثاني.

جاء ذلك وفق أحدث النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي أجريت في كلية الطب جامعة "واشنطن"، ونشرت في عدد سبتمبر من المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء.

ويعد "تصلب الشرايين" حالة مرتبطة بالشيخوخة ومقاومة الأنسولين، وهي حالة مزمنة مرتبطة بالسمنة، فضلا عن كونها مساهم رئيسي في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وبروتين " الأدروبين" (Adropin)، هو بروتين ينتجه الكبد والأنسجة الأخرى، يشارك في الحفاظ على توازن الطاقة في الجسم وعملية التمثيل الغذائي للدهون والسكر.

وكانت الدراسات السابقة قد أشارت إلى الدور الذي يلعبه هذا البروتين في تنظيم صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تم اكتشاف أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السمنة، ومرض السكر النوع الثاني لديهم مستويات أقل من هذا البروتين في مجرى الدم.

ووجد القائمون على الدراسة أن التعرض للأدروبين يقلل من السمنة وتصلب الشرايين المرتبط بمرض السكر من النوع الثاني وأن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات بروتين "الأدروبين" هم أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، وبالتالي يجب إيلاء اهتمام أكبر بهذا البروتين المهم كهدف علاجي محتمل في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاجها لدى الأشخاص المصابين بالسمنة ومرض السكر من النوع الثاني.