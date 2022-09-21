تتجه المؤشرات الخاصة بتسجيل أعداد جرائم العصابات المستمرة منذ فترات طويلة في السويد ، نحو تسجيل رقم قياسي خلال العام الحالى يدعو إلى الأسى في الدولة الاسكندنافية التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث لقي 47 شخصا حتفهم حتى الآن في حوادث إطلاق نار وقعت في البلاد خلال عام 2022 فقط، وتخشى الشرطة ألا يتوقف العدد عند هذا الحد.

وقال رئيس الشرطة الوطنية في السويد، أنديرز تورنبرج، في مقابلة أجراها مع وكالة "تي تي نيوز" للأنباء، إنه يبدو رقما قياسيا خلال العام الجاري.

وفي حال استمرت الأمور على ما هي عليه، فقد يعني ذلك أنه سيكون هناك أكثر من 60 حالة وفاة تم تسجيلها بسبب مثل هذه الحوادث بحلول نهاية العام.

جدير بالذكر أن السويد تواجه منذ عدة أعوام مشكلة متزايدة بسبب جرائم العصابات، مما أدى مرارا إلى حدوث وقائع لإطلاق نار وانفجارات.