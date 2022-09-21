أعلنت هولندا، عزمها دعم مواطنيها في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، وذلك بدفع جزء من فواتير الكهرباء والغاز لهم.

وقال الملك فيليم ألكسندر في خطاب ملكي بلاهاي ، إن من المؤلم أنه لم يعد بمقدور المواطنين دفع فواتيرهم.

يشار إلى أن من تقاليد افتتاح السنة البرلمانية، أن يعلن الملك في خطابه الملكي عن خطط الحكومة.

وسيتم تحديد سقف لأسعار فواتير الطاقة وستدفع الدولة فرق سعر السوق مباشرة إلى شركات الطاقة.

وسيتم تطبيق حد السعر فقط على جزء من استهلاك الطاقة. وسيستند الحد الأقصى إلى متوسط استهلاك الأسر في بداية العام، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا والزيادة اللاحقة في تكاليف الطاقة.

وسيقوم من يستهلكون أكثر بدفع سعر السوق الحالي لقاء استهلاكهم. وتسعى الحكومة الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء مارك روته إلى منع المواطنين من الوقوع في ضائقة مالية بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة للغاية.