أظهرت تقديرات رسمية أمريكية ازدياد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في الولايات المتحدة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 20175 حالة في النصف الأول من عام 2022، مسجلة بذلك أعلى رقم من الوفيات في هذه الفترة منذ عام 2006.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن الحوادث الناجمة عن السرعة والسفر دون ارتداء أحزمة الأمان أصبحت أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الوفيات الناجمة عن حوادث المرور زادت بعد انتهاء عمليات الإغلاق بسبب الوباء مع انخراط المزيد من السائقين في سلوكيات خطرة.