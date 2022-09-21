قررت الحكومة التركية فرض رسوم إغراق على واردات زيت الكاكاو الماليزي، بحسب المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن بيان وزارة التجارة التركية القول إن زيت الكاكاو ذى المنشأ الماليزي سيخضع لرسوم إغراق بسبب إضراره بالإنتاج المحلي التركي.

وقالت الوزارة إنها قررت فرض رسوم إغراق بنسبة 5ر8% على منتجات زيت الكاكاو لشركة باري كولباوت مانيكفاكتشورنج ماليزيا و7% على منتجات شركة جوان شونج كاكاو مانيفاكتشورنج، و5ر7% على منتجات شركتي جي.سي.بي كاكاو ماليزيا وجيه.بي كاكاو.

كما قررتن تركيا فرض سوم بنسبة 10% على كل وارداتها من منتجات زيت الكاكاو الأخرى من ماليزيا.