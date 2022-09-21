أعلن الاتحاد الدولي للسيارات، استضافة البحرين لافتتاحية موسم الفورمولا وان لعام 2023.

وأوضح الاتحاد - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المجلس العالمي لرياضة السيارات وافق على تقويم بطولة العالم للفورمولا وان لعام 2023، باستضافة حلبة البحرين الدولية لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان كافتتاحية للموسم في الفترة من 3 حتى 5 مارس القادم، حيث سيكون السباق الخامس الذي تستضيفه حلبة البحرين الدولية كجولة افتتاحية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة إنه يتم الآن الاستعداد لإنهاء الخطط للعام المقبل وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن التذاكر وفعاليات السباق قريبًا، معربا عن شكره للفورمولا وان على ثقتهم في البحرين، وعن أمله في أن يكون السباق مناسبة تاريخية أخرى لهذه الرياضة.