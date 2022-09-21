تعرضت النجمة الهولندية انيميك فان فليوتن لحادث سقوط هائل في بداية مشاركتها في سباق التتابع المختلط للفرق ببطولة العالم لسباقات الدراجات على الطريق في أستراليا.

وبدا أن فان فليوتن بطلة العالم والأولمبياد، عانت من مشكلة ميكانيكية في بداية السباق الذي جرى اليوم الأربعاء على هامش بطولة العالم في ولونجونج.

وفقدت فان فليوتن السيطرة على دراجتها في بداية السباق وسقطت على الأرض بقوة.

وبدت علامات الصدمة على وجه النجمة الهولندية وكانت ركبتها اليمنى ملطخة بالدماء، قبل أن يهرع أعضاء الفريق لمساعدتها.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت فان فليوتن ستشارك في سباق الطريق ببطولة العالم يوم السبت المقبل، حيث تعتبر واحدة من أبرز المرشحات للفوز.