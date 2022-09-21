بدأت السلطات المحلية في فيتنام التحقيق في نفوق 6 من حيوانات وحيد القرن في موقع للسياحة البيئية في وسط البلاد، لمعرفة أسباب النفوق ، حسبما ذكر حارس إحدى الغابات، اليوم الأربعاء.

وقال نجوين آنه توان نائب رئيس إدارة حماية غابات "نجهي آن" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "فحصت السلطات المكان، وقامت بتشريح جثث وحيد القرن، وطلبت من الشرطة أخذ عينات لإرسالها إلى معهد العلوم الجنائية بوزارة الأمن العام لتوضيح سبب نفوق وحيد القرن".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حيوانات وحيد القرن ذات القرنين تم نقلها إلى فيتنام من إفريقيا منذ سنوات عديدة. وأشارت إلى أنها كانت بصحة جيدة خلال الأيام التي سبقت نفوقها. وتعيش في محيط يمتد على مساحة آلاف الكيلومترات المربعة.

وفقا لتوان، أعدمت السلطات المحلية الجثث فور الانتهاء من التشريح وجمع 10 عينات منفصلة لتحليلها.

وأضاف: "في الوقت الحالي لا يمكن الجزم بما إذا كانت حيوانات وحيد القرن قد سُممت أو أصيبت بتسمم غذائي". وتابع: "لكن إذا تم الكشف عن عناصر إجرامية، فإن السلطات ستلاحقهم قضائيا وفقا لأحكام قانون حماية الحيوانات البرية".

وموقع "مونج ثان دين لام" للسياحة البيئية، يقع على بعد حوالي 250 كيلومترا من العاصمة الفيتنامية هانوي، ويغطي مساحة 300 هكتار. وهو موطن العديد من أنواع الحيوانات النادرة مثل: النمور ووحيد القرن والفيلة والزرافات ، التي يتم تربيتها لأغراض السياحة.