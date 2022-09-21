أشارت وكالة الأدوية الأوروبية الثلاثاء إلى أن الإصابات بكوفيد-19 ومعدّلات الوفاة من جرائه تسجل تراجعا، لكنّها حذّرت من أن الجائحة "مستمرة" وحضّت الدول على تنظيم حملات لإعطاء جرعات معزّزة للمناعة قبل حلول الشتاء.

وقال مدير الاستراتيجية اللقاحية في الوكالة ماركو كافاليري في مؤتمر صحافي إن البيانات التي تم تجميعها في الأسابيع القليلة الأخيرة "بيّنت تراجعا في العدد الإجمالي للإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أوروبا".

وتابع كافاليري "لكن مع قرب حلول الخريف، علينا أن نتهيّأ لموجة جديدة من الإصابات بما يتماشى مع المنحى الذي سجّله الفيروس في العامين الماضيين".

ولم تعطِ الوكالة أرقاما محددة.

والأحد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة بثتها محطة "سي بي إس" أن جائحة كوفيد-19 "انتهت" في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في تصريحات أدلى بها لبرنامج "60 دقيقة" إن "الجائحة انتهت. ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بعمل كثير في هذا الملف... لكن الجائحة انتهت".

لكن وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام أشارت إلى أنها لا تزال تعتبر أن الجائحة لم تنته في القارة.

وقال المسؤول الطبي في الوكالة ستيفن ثيرستروب في تصريحات لصحافيين عبر الإنترنت إن "الواضح بالنسبة لي وما يجب أن يكون واضحا جدا مما عرض له كافاليري هو أن أوروبا لا تزال تعتبر ان الجائحة مستمرة".

وتابع "من الأهمية بمكان أن تتهيّأ الدول الأعضاء لتنظيم حملات تلقيحية، خصوصا بواسطة اللقاحات التكييفية لتجنّب مزيد من التفشي لهذا المرض في أوروبا".

والأسبوع الماضي أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح يستهدف متحورات جديدة ومعدية منبثقة عن المتحورة أوميكرون في ظل المخاوف من موجة إصابات جديدة خلال الشتاء.