أظهرت بيانات مكتب الاحصاء السويدي اليوم الأربعاء ارتفاع معدل البطالة خلال شهر آب/أغسطس الماضي، بعد انخفاضه خلال تموز/يوليو الماضي.

وارتفع معدل البطالة دون حساب المتغيرات الموسمية إلى 6ر6% في آب/أغسطس الماضي، مقارنة بـ 4ر6% في تموز/يوليو الماضي. وكان معدل البطالة قد بلغ 5ر8% خلال شهر آب/أغسطس العام الماضي.

وانخفض عدد العاطلين إلى 373 ألف شخص في آب/أغسطس الماضي مقارنة بـ 479 ألف شخص منذ عام. بلغ معدل البطالة، بين من تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 عاما 1ر17% في آب/أغسطس الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل التوظيف إلى 2ر70% في آب/أغسطس الماضي مقارنة بـ 2ر68% العام الماضي. وارتفع عدد العاملين إلى 3ر5 مليون شخص مقارنة بـ 12ر5 مليون شخص.

وبلغ معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية 2ر7% في آب/أغسطس الماضي مقارنة بـ 3ر7% في تموز/يوليو الماضي.