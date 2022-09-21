أفادت دراسة جديدة قادها باحثون في كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك - ونشرت في مجلة " Cell Reports " الطبية ، بأن مادة هلامية موضعية تمنع مستقبلات أحد المنتجات الثانوية الأيضية " تعالج أمراض اللثة عن طريق قمع الالتهاب وتغيير تركيبة البكتيريا في الفم.

وتهدف الدراسة إلى توفير علاج غير جراحي لأمراض اللثة يمكن تطبيقه في المنزل للوقاية من أمراض اللثة أو علاجها، حيث تعد أمراض اللثة (المعروفة أيضًا باسم التهاب دواعم الأسنان أو أمراض اللثة) من أكثر الأمراض الالتهابية انتشارًا، لإصابتها ما يقرب من نصف البالغين في سن 30 عامًا أو أكبر.

وقال "يوكى جو"، أستاذ طب الأسنان في كلية الطب جامعة "نيويورك :" لا يوجد علاج حالي لأمراض اللثة في الوقت نفسه يقلل الالتهاب، ويحد من تعطيل الميكروبيوم الفموي، ويمنع فقدان العظام.. هناك حاجة ملحة للصحة العامة لمزيد من العلاجات المستهدفة والفعالة لهذا المرض الشائع"