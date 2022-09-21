يواجه سوق الإسكان في السويد، الذي يعاني بالفعل بسبب تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض، المزيد من التداعيات إثر ارتفاع تكاليف الطاقة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء.

وانخفض مؤشر هوكس لأسعار المساكن في شهر آب/أغسطس الماضي، بنسبة 2ر0% عن الشهر السابق، بحسب ما ذكرته شركة "فاليو جارد" التي تقوم بجمع البيانات.

وجاء الانخفاض أقل مما كان عليه خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 6ر0%. كما انخفضت أسعار المساكن، التي سجلت أكبر مكاسب في الأسعار خلال فترة تفشي جائحة كورونا، بنفس القدر.

وتأتي قراءة المؤشر بعد يوم من إعلان البنك المركزي السويدي تسجيل زيادة قياسية كبيرة في أسعار الفائدة من شأنها زيادة التكاليف على المقترضين.