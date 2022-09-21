تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع كبير لأسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد التوتر ين روسيا وأوكرانيا.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس لكبح التضخم المرتفع، مع وجود تقديرات تشير إلى رفعه بنقطة مئوية كاملة.



وهبط المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.4 بالمئة متأثرا بتراجع 0.6 بالمئة في أسهم كل من مصرف الراجحي وشركة النفط العملاقة أرامكو.



وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية، عملتها بالدولار وتتبع بشكل عام تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما يعني انكشاف المنطقة بشكل مباشر على تشديد السياسة النقدية الأمريكية.



وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 1.1 بالمئة، بعد انخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 2.3 بالمئة.



وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي، إن التجار يؤمّنون مكاسبهم في ظل التوتر المتزايد في أوروبا وكذلك المخاوف بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.



وفي أبوظبي، أنهى المؤشر الرئيسي التداول على تراجع 0.4 بالمئة.



وهبط المؤشر القطري بنسبة 1.4 بالمئة، إذ جرى تداول 17 من أسهمه البالغ عددها 20 في نطاق السالب.



وارتفع مؤشر سلطنة عمان 0.7 بالمئة.



وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة، بعد جلستين من المكاسب.