قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن جيش التحرير الشعبي الصيني «يجب أن يركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقية»، وذلك بعد إعلان نظيره الروسي ڤلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لنحو 300 ألف من قوات الاحتياط.



وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فقد أرسل مثل هذه التعليمات إلى المشاركين في ندوة الدفاع الوطني والإصلاح العسكري، التي عقدت في بكين.



حضر الفعالية أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كما أوعز الرئيس الصيني بالالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش.



وفي وقت سابق، ورداً على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول إمكانية استخدام الجيش الأميركي لحماية تايوان، أعربت الحكومة الصينية عن استعدادها «لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة» لحماية سيادة دولتها.



وعقب إعلان بوتين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانع وينبين في مؤتمره الصحافي الدوري «ندعو كل الأطراف المعنيين إلى وقف لإطلاق النار عبر الحوار والتشاور، وإيجاد حل يراعي المخاوف الأمنية المشروعة لكل الأطراف في أسرع وقت ممكن».



وقال المتحدث إن الصين تشدد على «وجوب احترام سيادة ووحدة أراضي كل البلدان، والتقيد بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومراعاة المخاوف المشروعة لكل البلدان بجدية، ودعم كل الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمات».



وتابع «تدعو الصين الدول المعنية إلى حل خلافاتها بالحوار والتشاور، وتبدي استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة أداء دور بناء على صعيد احتواء التصعيد».