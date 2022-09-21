شهد الحفل تقديم المشاركين في برنامج بذور من أجل المستقبل 2022 لمشاريعهم لمسابقةTech4good ، وتكريم الطلاب الثلاثة الأوائل تقديرًا لابتكاراتهم.

أقامت شركة هواوي الكويت مؤخراً حفلاً لتكريم خريجي برنامج "بذور من أجل المستقبل" بحضور شركاء النظام الايكولوجي لمواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت، جمع الحفل بين الطلاب المشاركين وممثلين عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، وعدد من الشركاء الأكاديميين من ضمنهم جامعة الكويت وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا والكلية الأسترالية في الكويت وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية.

وأقيم الحفل تحت رعاية سعادة السفير الصيني لدى الكويت تشانغ جيانوي، والذي ألقى كلمة افتتاحية أكد من خلالها على التزام الصين بفتح المزيد من فرص التعاون في القطاع التكنولوجي. وقال: "سنستمر بالترويج لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية لتتماشى مع رؤية الكويت لعام 2035، تحديداً ضمن إطار التعاون التكنولوجي بين البلدين، حيث يعتمد نجاح التعاون الصيني الكويتي على المهارات التقنية المتقدمة مثل تلك التي يتميز بها خريجي برنامج بذور من أجل المستقبل".

وقال الدكتور بسام الفيلي ، مدير الابتكار والمشاريع في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: " نقدر مساهمة شركة تقنية رائدة على المستوى العالمي مثل شركة هواوي في تدريب عدد كبير من الطلاب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث يتطلب تمكين المواهب الشابة وإعداد الجيل القادم من قادة التقنية في الكويت وجود برامج مماثلة لبرنامج بذور من أجل المستقبل من شأنها المساهمة في مواكبة أهداف التحول الرقمي لرؤية الكويت 2035".

وقال ريكو لين، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الكويت: "نحن ملتزمون في هواوي بتوفير أحدث التقنيات وأفضل الخبرات على المستوى العالمي لتنمية المواهب المحلية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم الابتكارية للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية ودفع عجلة التحول الرقمي لدولة الكويت. وتعكس المسابقة قناعتنا الراسخة بأهمية التعاون المفتوح مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتمكين الشباب الموهوبين من أخذ دورهم في قيادة وبناء مستقبل وطنهم والعمل معاً على ردم الفجوة بين المناهج الدراسية وسوق العمل، مما يسهم بدوره في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في الدولة".

وخلال الفعالية، تم منح أفضل ثلاثة طلاب من المشاركين في البرنامج تقديراً لابتكاراتهم ومشاريعهم في مسابقة Tech4good، كما تم تكريم الجامعات المشاركة لدعمهم المستمر للبرنامج.

وشهدت نسخة هذا العام أيضاً من البرنامج عودة مبادرة Tech4Good للسنة الثانية على التوالي، وهو برنامج تنافسي يتيح للطلاب تحديد مشكلة اجتماعية واقتراح حل تقني لها بالاعتماد على مهارات تقنية المعلومات والاتصالات التي سيكتسبونها خلال البرنامج. ويهدف المشروع إلى تعزيز اهتمام الطلاب بالمبادرات الاجتماعية وتنمية مهاراتهم القيادية لتمكينهم من مواجهة التحديات من خلال تعزيز العمل الجماعي بين الطلاب من مختلف الدول.

يندرج برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل" في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات ويهدف الى تعزيز مهارات طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وغيرهم من جميع أنحاء العالم. وفي كل عام، يوفر البرنامج للطلاب المشاركين التعليم والتدريب على أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من خلال ورش ودورات تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الرقمية لديهم ومساعدتهم على تطبيقها وإتقانها لتلبية متطلبات سوق العمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

ومنذ إطلاقه لأول مرة في عام 2008، تم تقديم برنامج بذور من أجل المستقبل في 137 دولة ومنطقة، وتدريب 12413 طالبًا شابًا من أكثر من 500 جامعة. كما حصل البرنامج على تأييد 189 من رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم. وتعمل المبادرة في الكويت منذ عام 2014 ، حيث تم تخريج أكثر من 200 طالب بنجاح من البرنامج.