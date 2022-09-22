محمود عيسى



توقع تقرير «السوق العالمي للبطاقات والمدفوعات الإلكترونية لعام 2022»، الصادر عن شركة «بيزنس ريسيرتش كومباني»، ان يرتفع حجم السوق من 763.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 847.5 مليار دولار في عام 2022 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.1%. كما يتوقع التقرير ان يستمر السوق في النمو ليبلغ إلى 1.27 تريليون دولار في 2026 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6%، وقال التقرير ان شركات البطاقات والمدفوعات تضخ استثمارات ضخمة في التقنيات وصياغة إرشادات لمنع الاحتيال في استخدام البطاقات والمدفوعات والحيلولة دون سرقتها.



في هذا الصدد، تقوم الشركات المتخصصة في خدمات الدفع والتجار بتنفيذ العديد من الحلول، بما في ذلك الامتثال لمعايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع، وتكنولوجيا EMV ـ وهي معيار عالمي للبطاقات المزودة بالشريحة الذكية، وتمثل اكبر ثلاث شركات دفع عالمية وهي ماستركارد ويوروبيه وفيزا والخدمات الآمنة ثلاثية الأبعاد، والترميز، والقياسات البيومترية، والتشفير.



ويتكون سوق البطاقات والمدفوعات من مبيعات البطاقات وخدمات المدفوعات من قبل الكيانات وتشمل المؤسسات والمتداولين الوحيدين والشراكات بين الأطراف التي تشارك في تخزين بيانات بطاقات الدفع ومعالجتها ونقلها.



ويعتبر تقرير السوق العالمي للبطاقات والمدفوعات 2022 أحد التقارير الشاملة لشركة «ماركت ريسيرتش» ويسلط الضوء بصورة عامة على السوق العالمية للبطاقات والمدفوعات، بالإضافة لتحليلات السوق العالمية وحجمها، ومحركات النمو وقطاعات السوق العالمية وإيرادات الشركات المتنافسة في هذا السوق وتحديد موقعها فيه. ويتيح التقرير أمام المعنيين فرصة اكتساب رؤى حول النظرة المستقبلية والاستراتيجيات، فضلا عن تحديد البلدان والقطاعات التي تتمتع بأعلى إمكانات النمو.