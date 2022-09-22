تنطلق في العاصمة الأردنية (عمّان) الجمعة منافسات البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم، بمشاركة منتخبات، سورية، وسلطنة عمان والعراق، بالإضافة إلى الأردن البلد المضيف، وتقام البطولة في عمان خلال الفترة من 23 حتى 26 الجاري، بمشاركة سورية والعراق وعمان، وتدخل البطولة الرباعية ضمن استعدادات المنتخبات الأربعة للاستحقاقات المقبلة.



وستقام جميع مباريات البطولة على استاد مدينة الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة بعمان، حيث ستكون المباراة الافتتاحية بين العراق وسلطنة عمان، تليها مباراة الأردن مع سورية، وحسب نظام البطولة يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية الإثنين، يسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وتضم المنتخبات المشاركة كوكبة من اللاعبين المحترفين مثل الأردنيين موسى التعمري، ومحمد ابو زريق، ويزن النعيمات، والسوريين عمر السومة، وبلال حلبوني، وعبدالله ويس، والعراقيين أمجد عطوان، وايمن حسين، والعمانيين جميل اليحمدي، وعمر المالكي، وزاهر الأغبري.



ويشرف على العراق، الأردني عدنان حمد، فيما يتولى حسام السيد القيادة الفنية لمنتخب سورية، ويدرب العراق راضي شنيشل، فيما يشرف على تدريب منتخب عمان الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش.