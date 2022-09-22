القاهرة - سامي عبدالفتاح



شارك أمس نجم المنتخب المصري وليفربول الانجليزي محمد صلاح في تدريبات منتخب الفراعنة بالإسكندرية للمرة الأولى مع المدرب الجديد البرتغالي روي فيتوريا استعدادا للمباراة الودية أمام النيجر المحدد لها التاسعة مساء غد بتوقيت الكويت على ملعب ستاد الإسكندرية، ثم مواجهة منتخب ليبيريا الودية أيضا يوم الثلاثاء المقبل.



وحرص فيتوريا والجهاز المعاون على استقبال صلاح، فور وصوله الى معسكر المنتخب المصري بأحد فنادق برج العرب، كما استقبل باقي المحترفين في الخارج، وأيضا لاعبي الزمالك زيزو والونش.



وفي سباق الميركاتو الصيفي، أعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، ليلحق بزميله من نفس الفريق عمر جابر.

وكان الزمالك قد تعاقد رسميا في الميركاتو الصيفي الجاري مع المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني الدولي سامسون أكينولا.



الى ذلك، حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد مواجهة الذهاب بين الأهلي والاتحاد المنستيري لتكون يوم 9 أكتوبر المقبل، في الـ 3 عصرا بتوقيت تونس، على أن تكون مواجهة الإياب في القاهرة، أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من أكتوبر المقبل.



كما أعلن الاتحاد تشكيل اللجان الجديدة استعدادا للموسم الجديد، باختيار محسن صالح رئيسا للجنة الفنية والتطوير، وعصام عبدالفتاح ضمن عضوية لجنة الحكام.