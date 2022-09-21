أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن وساطة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، انتهت بالافراج عن 10 أسرى لدى روسيا ينتمون لجنسيات أوروبية وأميركية والمغرب.



وقالت الوزارة في بيان لها على «تويتر»: «انطلاقا من اهتمامات سمو ولي العهد واستمرارا لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، نجحت وساطة سموه بالإفراج عن عشرة أسرى من خمس دول في إطار عملية تبادل للأسرى» بين روسيا وأوكرانيا.



وأضافت الوزارة ان الاسرى ينتمون الى المملكة المغربية، والولايات المتحدة الاميركية، والمملكة المتحدة ومملكة السويد وجمهورية كرواتيا.



وتابع البيان ان الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا الى المملكة والعمل على تسهيل اجراءات عودتهم الى بلدانهم.



وأعربت الوزارة عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة اوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد.