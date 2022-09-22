أعلنت الهيئة العامة للشباب بالشراكة مع وزارة الأوقاف تنظيم مشروع (متمكن) لإعداد قيادات مجتمعية شبابية تطوعية لبناء الإنسان والمجتمع، وذلك في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.



وقالت الهيئة في بيان صحافي إن البرنامج يشمل محاضرات وورش تربوية وسلوكية وقيادية مخصصة للإناث من عمر 16 حتى 34 عاما والتي يقدمها نخبة من المحاضرين لإعداد القيادات النسائية في مجال العمل التطوعي والمجتمعي.



وأضافت أن البرنامج يأتي تفعيلا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي والتي تنص على تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة تحقيقا لرؤية «كويت جديدة 2035» وبناء رأس مال بشري يسهم في تنمية ونهضة الكويت.



وأعربت الهيئة عن اعتزازها بالشراكة «المميزة» مع وزارة الأوقاف في مجال الأنشطة والبرامج التي تصب في صالح العمل التطوعي والمجتمعي بالكويت.