برعاية وحضور مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف الرومي، نظم مكتب نائب مدير جامعة الكويت للشؤون العلمية لقاءه التنويري لأعضاء هيئة التدريس الجدد، أول من أمس وشارك في تقديم الورشة كل من القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية أ.د.محمد الأنصاري، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية الدراسات العليا أ.د.مشاري العيفان، ومساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د.نورية الكندري، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.مشعل الغربللي، ومساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس د.عمار الصيرفي، والأستاذ المشارك بكلية العلوم الحياتية د.ضاري الحويل، بتنظيم وإشراف مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.فهد الفضلي.



وفي البداية، هنأ مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف الرومي أعضاء هيئة التدريس الجدد باسمه وباسم الإدارة الجامعية ومنتسبيها بمناسبة انضمامهم لأسرة جامعة الكويت، متمنيا لهم النجاح والتوفيق بما يخدم هذا الوطن وأبناءه، متطلعا لرؤية إنجازاتهم ومشاركتهم بالأقسام العلمية ولجانها، وإسهاماتهم في العملية التعليمية، آملا أن يستفيد أعضاء هيئة التدريس الجدد مما يطرحه اللقاء من لوائح وأنظمة لضمان جودة التعليم المؤدي لرفعة المستوى الأكاديمي.



من جانبه، أشاد أ.د.محمد الأنصاري بالنخبة المميزة من الأعضاء الجدد المنضمين لأسرة جامعة الكويت للمشاركة في مسيرة التعليم والبحث العلمي، مثمنا دور أعضاء هيئة التدريس كونهم أساس عملية التطوير، والركيزة الداعمة لجودة مخرجات التعليم من خلال بحوثهم القيمة والحيوية التي تضيف للمجتمع، وإسهاماتهم في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والمهنية والإنسانية والتي تعد أبرز مواطن القوة بجامعة الكويت.



وأكد الأنصاري أن تجارب أعضاء هيئة التدريس الثرية، واطلاعهم على أحدث سبل التعليم في أكبر الجامعات العالمية لها انعكاسات إيجابية ومتعددة تصب في مصلحة المنظومة التعليمية، في ظل التطورات الحديثة في التدريس والمرتكزة على مهارات الطلبة وتشجيع التعليم التفاعلي القائم على الإبداع، بما يتماشى مع المعايير الحديثة لخلق ثروة بشرية تخدم الدولة وتواكب أولويات التنمية وتحقق رؤية جامعة الكويت الإستراتيجية.



بدوره، هنأ العميد المساعد للشؤون الأكاديمية أ.د.مشاري العيفان الأعضاء الجدد على حصولهم على درجة الدكتوراه، وخوضهم سلك التعليم الأكاديمي، مبينا أن هذا اللقاء التنويري يهدف لإفادتهم فيما يتعلق بنظام الترقيات بشقيه الموضوعي والإجرائي.



ولفت العيفان إلى ضرورة رسم خطة زمنية للتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إضافة إلى الشروط الأساسية الواجب توافرها للتقديم على الترقيات من حيث السنوات الأكاديمية وعدد الأوراق العلمية لكل درجة علمية، متطرقا إلى نشر الأوراق العلمية بالمجلات المعتمدة، والتقييم الفصلي الطلابي، والمشاركة باللجان الخاصة بالأقسام في الكليات، وكيفية تقديم طلبات الترقيات والأمور التي يجب تفاديها أثناء تقديم ملف الترقية.



من جهتها، ذكرت مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث د.نورية الكندري المحاور الرئيسية التي تفيد أعضاء هيئة التدريس المتعلقة بقطاع الأبحاث من حيث الأنظمة والقواعد التي تخص البحث العلمي، وأنواع المشاريع والدعم المادي، ومستويات التمويل والتحفيز والجوائز التشجيعية، إضافة إلى المجلات المحكمة المعتمدة، وكيفية الدخول للبوابة الإلكترونية لقطاع الأبحاث للاستفادة من الخدمات المقدمة لأعضاء الهيئة التدريسية.



وفي السياق نفسه، ذكر القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.مشعل الغربللي كل ما يتعلق بلائحة المقررات وضوابط الجدول الدراسي، والعبء الدراسي، وكل ما يتعلق بإدارة المقرر الدراسي وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بجامعة الكويت.