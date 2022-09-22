أعلن البنك التجاري الكويتي عن توقيع صفقة تسهيلات ائتمانية بمنح قرض ثنائي بقيمة 100 مليون دولار لتمويل المتطلبات العامة لشركة دايو للهندسة والإنشاءات.



هذا، وقد تم توقيع عقد التسهيلات بالمقر الرئيسي للبنك التجاري الكويتي بحضور رئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ وفريق الإدارة التنفيذية بالبنك بينما مثل شركة دايو للهندسة والإنشاءات في توقيع صفقة التسهيلات دسياك كيم رئيس التمويل وعلاقات المستثمرين.



وفي تعقيبها على هذه الصفقة، قالت محفوظ إن «التجاري» كمؤسسة مصرفية عريقة بالكويت وثاني أقدم البنوك من حيث التأسيس، قد دأب على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المصرفية، منوهة في هذا الصدد إلى شبكة الفروع المتكاملة التي يمتلكها التجاري والتي توفر للعملاء أفضل الخدمات المصرفية، فضلا عن تمتع «التجاري» بحضور وتواجد قوي ومحفظة تمويل كبيرة كأحد البنوك الرائدة في تقديم الدعم للشركات والمؤسسات المحلية والدولية.



وتابعت بأن «التجاري» يواصل دعمه لمشاريع التنمية في الكويت من خلال مشاركته، ومنح وترتيب التسهيلات الائتمانية المشتركة/ الثنائية المحلية والدولية، وتمويل المشاريع من خلال التسهيلات النقدية وغير النقدية، إذ يستمر «التجاري» في تقديم الدعم والتمويل للمشاريع طويلة الأجل، سواء داخل الكويت أو خارجها، والتي تعتبر ذات أهمية استراتيجية مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أم الهيمان ومصفاة الدقم.



من جانبه، قال دسياك كيم ان دايو للهندسة والإنشاءات هي إحدى كبريات شركات الإنشاءات والمقاولات على المستوى الدولي ويقع مقرها الرئيسي في سيئول - كوريا الجنوبية، وتتميز محفظة الشركة ببناء المشاريع المدنية العملاقة مثل السكك الحديدية والموانئ ومشاريع استصلاح الأراضي والمشاريع البيئية والمرافق الترفيهية وتعمل الشركة حاليا على إنجاز مشاريع كبرى في الكويت، تتضمن مصفاة الزور الجديدة ومشاريع الوقود البيئي.



إضافة إلى ذلك، فإن دايو للهندسة والإنشاءات تعتبر أحد المقاولين الرئيسيين لمصفاة الدقم بسلطنة عُمان ولعدة مشاريع أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معبرا في هذا الصدد عن سعادته بتمويل هذه الصفقة بالتعاون والتنسيق مع البنك التجاري، مشيدا بالمنتجات التمويلية التي يقدمها التجاري للشركات العالمية التي تعمل بالكويت.