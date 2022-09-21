استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ احمد نواف رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته في مدينة نيويورك اليوم الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية.



حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الاحمد ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان وسفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية جاسم محمد البديوي.



وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الاقتصادية والاستثمارية في دولة الكويت والوضع الاقتصادي العالمي وكذلك الإجراءات والبرامج الداعمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية للاستثمار في دولة الكويت لتحقق خططها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتمكين مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ورفع انتاجية الايدي العاملة الكويتية.



وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن لقاءاته مع ممثلي الشركات الأمريكية جاءت بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، والتأكيد على أهمية فتح آفاق للتعاون البناء مع المؤسسات الاقتصادية الأمريكية والاستفادة من خبراتها المتنوعة في شتى المجالات، مؤكدا استعداد الكويت لتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات المختلفة للمستثمرين وخلق بيئة استثمارية صلبة ومتطورة.



ومن جهته، أكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الاحمد الصباح على ان اللقاءات التي عقدها سمو رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي هذه الشركات كانت إيجابية ومثمرة ومن شأنها أن تعزز استقطاب تدفقات الاستثمارات المباشرة الى الكويت وتنسجم مع أهداف الرؤية الوطنية 2035.



وأوضح أن العمل على استقطاب الشركات العالمية جاء ثمرة التعاون المتواصل بين الهيئة ونظيراتها من الجهات الحكومية المعنية لتسهيل بيئة الأعمال وذلك لجذب شركات عالمية ذات قيمة فعلية مضافة وخلق فرص عمل مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف المجالات والمستويات الإدارية مما يساهم في تنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية الشابة.