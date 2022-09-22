رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس أمس الأربعاء دعوى مدنية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته لقيامهم بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.



وقالت جيمس للصحافيين، إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة الى حظر عائلته من «إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي» ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة خمس سنوات، مشيرة الى عزم مكتبها القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل.



من جهة أخرى، ذكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ان زوجته ميلانيا شعرت بـ«انتهاك شديد» بعد أن نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش في منزلهم الشهر الماضي.



وفي مقابلة مع أحد المواقع الإخبارية الأميركية، قال ترامب إن ميلانيا «شعرت بانتهاك شديد.. هذا شيء فظيع.

قاموا بتفتيش خزانة ملابسها، وتفقدوا ثيابها.. لم يتركوا شيئا كما هو عليه»، مضيفا: «لن أدخل منزلي وأقول هذا رائع»، في إشارة إلى الفوضى التي خلفتها عملية التفتيش.



ووصف الرئيس السابق عملية البحث بأنها «وصمة عار»، مشددا على أنه لم يرتكب أي خطأ من خلال الاحتفاظ بوثائق سرية في منزله بعد انتهاء فترة رئاسته.