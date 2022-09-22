أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح تعميما بفتح باستئناف مشاركة الموظفين العاملين بالمؤسسة وشركاتها التابعة في المؤتمرات الخارجية مع مراعاة ارتباطها بالاحتياجات التشغيلية ومتطلبات العمل وفي حدود الميزانية المحددة لها.



وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»، أن «مؤسسة البترول» قررت في السابق وتزامنا مع تفشى جائحة «كورونا» إيقاف الدورات التدريبية والمهمات الرسمية والمؤتمرات الخارجية ونظام البصمة للحضور والانصراف، والذي تضمن وقف جميع الدورات التدريبية والمؤتمرات الخارجية والمحلية وبرامج التحاق العاملين للتدريب في الشركات العالمية احترازيا وبصفة مؤقتة وكذلك المهمات الرسمية فيما عدا حالات الضرورة القصوى، وبناء على رفع كل القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا في معظم بلدان العالم والعودة الكاملة للحياة الطبيعية، فقد تقرر استئناف المشاركة في المؤتمرات الخارجية.