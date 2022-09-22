شريف حمدي



استباقا لرفع معدلات الفائدة الأميركية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» امس بواقع ٧٥ نقطة اساس، زادت حدة التوتر بالأسواق المالية العالمية، ومنها اسواق الخليج التي تكبدت خسائر سوقية بلغت 11.7 مليار دولار، ورغم جنوح اغلب الاسواق للخسائر، إلا ان سوقي ابوظبي ومسقط حققا مكاسب بواقع 7 مليارات دولار، و13.8 مليون دولار على التوالي، حيث كانت سببا في تقليص حجم الخسائر المحققة للأسواق الخليجية بنهاية جلسة امس.

وقد تصدر السوق السعودي «تاسي» الأسواق الخاسرة بقيمة 14.2 مليار دولار، تلاه سوق قطر بخسائر 2.7 مليار دولار، ثم السوق الكويتي بخسائر بلغت 998 مليون دولار، تلاه سوق دبي بخسائر 826 مليون دولار، اضافة إلى سوق البحرين بخسائر بلغت 56.6 مليون دولار.

وبخسائر امس ارتفع اجمالي ما فقدته اسواق الخليج مجتمعة خلال الشهر الجاري الى 117 مليار دولار، علما بأن اسواق المال الاماراتية (دبي - ابوظبي) اضافة إلى السوق البحريني غردوا خارج سرب الخسائر وحققوا ارباحا سوقية خلال الشهر الجاري بواقع 48.5 مليار دولار لسوق ابوظبي، و659 مليون دولار لسوق دبي، فيما حقق سوق البحرين مكاسب تقدر بـ 210 ملايين دولار، اما اكبر الخاسرين خلال الشهر الجاري فهو السوق السعودي بـ 151 مليار دولار، تلاه السوق القطري بـ 11.5 مليار دولار، ثم السوق الكويتي بـ 3.3 مليارات دولار، وسوق مسقط بـ 550 مليون دولار.

ورغم هذه الخسائر التي منيت بها اسواق الخليج مؤخرا جراء رفع الفائدة الأميركية، إلا ان هذه الاسواق حققت جميعا مكاسب سوقية لافتة منذ بداية العام الحالي تقدر بـ 467.5 مليار دولار بفضل قفزات اسعار النفط على وقع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.



وعلى صعيد بورصة الكويت، سجلت جميع المؤشرات خسائر امس، وذلك بنسبة 0.55% للسوق الأول بخسارة 46 نقطة ليصل إلى 8387 نقطة، وخسر السوق الرئيسي 64.7 نقطة بنسبة 1.1%، وخسر المؤشر العام 50.7 نقطة بنسبة 0.7% ليصل إلى 7497 نقطة.

وارتفعت السيولة بنسبة طفيفة بلغت 1.6% بإجمالي 44.2 مليون دينار ارتفاعا من 43.5 مليون دينار اول من امس تصدرها «بيتك» بـ 11.5 مليون دينار تشكل 26% من الإجمالي، كما ارتفعت احجام التداول بنسبة 21% بكميات 149.2 مليون سهم ارتفاعا من 123.3 مليون سهم.