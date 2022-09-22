استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في مقر إقامته في مدينة نيويورك أمس أعضاء غرفة التجارة الأميركية.



حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد، ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر، وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم سليمان الغنيمان، وسفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية جاسم البديوي.



وجرى خلال اللقاء استعراض الإجراءات التي اتخذتها الكويت والخاصة بالتسهيلات التجارية والائتمانية ووفرتها لخلق بيئة تجارية واستثمارية وكذلك القوانين والتشريعات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية والتنافسية.