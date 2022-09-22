أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري «أن المرأة الكويتية عانت الكثير من سوء الإدارة في أجهزة الدولة بلا استثناء»، موضحا أن «المرأة الكويتية أكثر من عانت وبنسبة تصل إلى 70% سواء من خلال القضية الإسكانية وحتى في التعليم سواء كانت من اخواتنا المعلمات أو بناتنا الطالبات، وأيضا أخواتنا الموظفات، وذلك بسبب سوء تخطيط أجهزة الدولة»



وقال المويزري، خلال ندوته النسائية التي أقامها مساء أمس الأول بعنوان «المرأة الألم والأمل»، «الكل يعلم أن هذه المرحلة هي مرحلة حساسة جدا فهي مرحلة انتقالية بعد فترة من السنوات الماضية عانى منها الجميع بسبب انتشار الفساد مما أثر على حقوق ومكتسبات الشعب سواء أبناء أو بنات هذا البلد».



وأضاف «بفضل الله تعالى ثم حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وايضا بسبب جهد النواب الشرفاء، صدر الخطاب السامي الذي حل به مجلس الأمة وعلى إثره ذهبت الحكومة السابقة».



وبين المويزري «كان حل مجلس الأمة هدف يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد، ونحن لم نتصد إلى أشخاص بشكل شخصاني وانما بسبب أدائهم ونهجهم السيئ».



وطالب بضرورة حسن الاختيار للمرشحين الوطنيين حتى ينعكس ذلك على ممثلين للأمة اكفاء يستطيعون النهوض بالكويت ويحافظون على مكتسبات الشعب وحقوقه.



وختاما، شكر المويزري الحضور قائلا «شكرا لحضوركن الرائع، والمشاركة في هذه الندوة النسائيـــة هي رسالـــــة مهمة جدا لكل من يهمه الأمر بالدور الكبير للمرأة الكويتية‏، شاكرا جميـــع الحاضـــرات بحجـــم السمــــاء».